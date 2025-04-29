Экс-полицейского оправдали после расправы мигранта над 17-летней россиянкой

В Новосибирске экс-полицейского оправдали за халатность, приведшую к убийству

Советский районный суд Новосибирска оправдал бывшего полицейского Анатолия Саушкина по делу о халатности после расправы мигранта над 17-летней россиянкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что экс-полицейский был оправдан за отсутствием в деянии состава преступления. Ему отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также за ним признали право на реабилитацию.

26 июля 2023 года гражданин Таджикистана Хушнуд Хамроев нанес из ревности своей возлюбленной не менее 17 ударов ножом, после чего планировал выехать из страны. Молодого человека задержали полицейские, он дал признательные показания. В марте 2024 года Хамроева осудили, он будет отбывать 15 лет в колонии строгого режима.

Выяснилось, что мать девушки неоднократно обращалась в полицию с жалобами на угрозы в адрес ее дочери, исходившие от Хамроева. По версии следствия, Саушкин, который на тот момент занимал должность старшего участкового уполномоченного полиции, не принял мер для предотвращения расправы.