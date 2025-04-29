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09:41, 29 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

В Челябинской области нелегальному оружейнику дали 5,5 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Челябинской области россиянину дали 5,5 года колонии за незаконное изготовление, переделку и хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

Как установил суд, в феврале сотрудники ФСБ установили место проживания осужденного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Выяснилось, что подпольный оружейник организовал производство у себя дома. В ходе обыска у него нашли самодельно изготовленную винтовку, боеприпасы разного калибра и дымный порох.

Также у мужчины нашли разные инструменты, необходимые для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.

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