ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

В Челябинской области нелегальному оружейнику дали 5,5 года колонии

В Челябинской области россиянину дали 5,5 года колонии за незаконное изготовление, переделку и хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

Как установил суд, в феврале сотрудники ФСБ установили место проживания осужденного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Выяснилось, что подпольный оружейник организовал производство у себя дома. В ходе обыска у него нашли самодельно изготовленную винтовку, боеприпасы разного калибра и дымный порох.

Также у мужчины нашли разные инструменты, необходимые для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.