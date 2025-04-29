Пассажир автомобиля с мигалкой ударил дубинкой по зеркалу машины за медленный маневр

Пассажир автомобиля с мигалкой ударил дубинкой по машине за медленный маневр

В Москве пассажир автомобиля с мигалкой «наказал» водителя на трассе за медленный маневр. Об этом пишет издание Baza.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Водитель пострадавшего автомобиля рассказал, что двигался в крайней левой полосе, когда сзади приблизился кортеж в сопровождении машины ГИБДД.

Автомобилист перестроился в соседнюю полосу и пропустил машини со спецсигналами, однако когда мимо него проезжал замыкающий внедорожник, он почувствовал удар. Позднее по камерам видеорегистратора он увидел, как из окна высунулась рука с палкой и ударила по зеркалу. «Его целью, видимо, было снести мне зеркало за то, что слишком медленно уступал», — объяснил он.