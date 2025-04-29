Помогавший военным россиянин избил знакомого из-за споров об СВО

Житель Тульской области избил знакомого из-за споров об СВО

Житель Алексина избил знакомого после споров о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Тульская служба новостей».

Как следует из материалов дела, которое рассмотрел Алексинский межрайонный суд, россиянин, пришел в гости к знакомым с литром водки и закуской. В процессе застолья между мужчинами произошел спор на тему СВО. Какую точку зрения отстаивал обвиняемый в материалах не уточняется, но известно, что он ранее помогал военным спецоперации, отправляя помощь на нужды Российской Армии. Это стало смягчающим обстоятельством по делу.

После словесного конфликта подсудимый и потерпевший стали кидаться друг на друга. А когда оппонента стошнило в зале, обвиняемый разозлился еще больше. Он дважды ударил потерпевшего рукой по лицу, отчего тот упал на пол. Лежачему россиянину нанесли еще два удара ногой по голове. Позднее он объяснит свой поступок тем, что потерпевший якобы «сам напросился».

Со слов подсудимого, он прекратил избиение, когда увидел кровь, и сам вызвал скорую помощь. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сопровождающуюся сдавлением и смещением головного мозга. Нападавшего осудили на два года условно.

Ранее житель Нижневартовска избил ветерана СВО и сам попросился на спецоперацию во время предварительного следствия.