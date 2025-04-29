Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 29 апреля 2025Россия

Помогавший военным россиянин избил знакомого из-за споров об СВО

Житель Тульской области избил знакомого из-за споров об СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Алексина избил знакомого после споров о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Тульская служба новостей».

Как следует из материалов дела, которое рассмотрел Алексинский межрайонный суд, россиянин, пришел в гости к знакомым с литром водки и закуской. В процессе застолья между мужчинами произошел спор на тему СВО. Какую точку зрения отстаивал обвиняемый в материалах не уточняется, но известно, что он ранее помогал военным спецоперации, отправляя помощь на нужды Российской Армии. Это стало смягчающим обстоятельством по делу.

После словесного конфликта подсудимый и потерпевший стали кидаться друг на друга. А когда оппонента стошнило в зале, обвиняемый разозлился еще больше. Он дважды ударил потерпевшего рукой по лицу, отчего тот упал на пол. Лежачему россиянину нанесли еще два удара ногой по голове. Позднее он объяснит свой поступок тем, что потерпевший якобы «сам напросился».

Со слов подсудимого, он прекратил избиение, когда увидел кровь, и сам вызвал скорую помощь. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сопровождающуюся сдавлением и смещением головного мозга. Нападавшего осудили на два года условно.

Ранее житель Нижневартовска избил ветерана СВО и сам попросился на спецоперацию во время предварительного следствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Два человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Подмосковье

    В России создали сильнее химиотерапии комплексы для борьбы с раком

    Названо возможное число оставшихся у ВСУ самолетов

    Блогерша с лишним весом пожаловалась на постоянные насмешки в Азии

    Владельцы салонов оптики пожаловались на низкие цены маркетплейсов

    Сукачев высказался о состоянии Михаила Ефремова

    Помогавший военным россиянин избил знакомого из-за споров об СВО

    В США оценили российский боевой ледокол

    Дина Саева снялась в образе Одри Хепберн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости