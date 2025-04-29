Радоница в 2025 году: суть, традиции, что можно и нельзя делать

Православные в России отмечают Радоницу

Сегодня, 29 апреля, православные верующие отмечают Радоницу — первый после Пасхи день поминовения усопших. Традиционно Радоница приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресенья, поэтому каждый год выпадает на разные даты. «Лента.ру» рассказывает, в чем суть праздника, что можно и нельзя делать на Радоницу.

Суть Радоницы

На Пасху и в течение Светлой седмицы — недели после Пасхи — родственников не поминают: считается, что Светлое Христово Воскресенье — это праздник живых и время радости, и любое проявление скорби в эти дни неуместны. Поэтому в этот период отменяются все заупокойные службы и запрещается гласное поминовение усопших.

Чтобы православные христиане могли разделить свою радость с родственниками, которых больше нет в мире живых, и была установлена Радоница. Даже название этого праздника связано со словом «радость».

На Радоницу принято посещать кладбища, убираться на могилах родственников и молиться за ушедших. Несмотря на то что праздник связан с поминальными обрядами, это все же позитивное событие — оно напоминает о вечной жизни и воскресении.

Традиции

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Семейный поход на кладбище

Это главный обычай Радоницы. Верующие отправляются на погосты, украшают могилы родных цветами, ставят свечи и тихонько беседуют с теми, кого давно нет рядом.

Вопреки суевериям, беременным тоже можно посещать кладбище — молитва за родственников не может навредить физическому состоянию будущей матери. Однако психологически это может ее пошатнуть, поэтому стоит прежде всего оценить, насколько тяжело беременная женщина переносит уход близкого человека. Если ей эмоционально сложно присутствовать у могилы, помолиться она может в церкви или дома.

Заупокойные обеды

Старинный обычай накрывать стол на кладбище сохранился лишь частично. Во многих регионах принято приносить к могиле немного освященной пасхи, яйца, блины и конфеты. Люди полагают, что угощение послужит своеобразным знаком заботы и внимания.

Это языческая традиция, и православная церковь ее не одобряет — особенно это касается традиции выпивать у могилы и ставить усопшему рюмку водки с черным хлебом.

Молитва

Что церковь одобряет, так это молитвы на кладбище. На Радоницу принято молиться за ушедших родственников, можно даже пригласить на могилу священника, чтобы он отслужил панихиду.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Что можно делать на Радоницу

Убираться на могилах

На Радоницу принято не только посещать кладбища и молиться за родственников, но и убираться на их могилах. Весной может накопиться много мусора: прошлогодняя листва, сухая трава, ветки, фантики от конфет и так далее. Все это принято выбрасывать.

Кроме того, на могилах можно посадить цветы, освежить краску на ограде, протереть пыль на памятнике и так далее.

Играть свадьбу и отмечать день рождения

Радоница — обычный будний непостный день, так что играть свадьбу, регистрировать брак в ЗАГСе, устраивать посиделки и отмечать день рождения можно. В любом случае церковь рекомендует сначала помолиться о родственниках.

Креститься

Официально проводить обряд крещения на Радоницу можно, но следует договариваться со священником заранее: в день поминовения усопших он может быть очень загружен работой.

Хоронить

На Радоницу можно как хоронить, так и отпевать близких. Поскольку время кончины человека сложно предугадать, у церкви нет особенных запретов, касающихся дат похорон. Есть лишь три дня в году, на которые не проводят отпевание — это Страстная пятница, Пасха и Рождество. Если на эти праздники выпадает третий день после кончины, отпевание просто переносят.

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Что нельзя делать на Радоницу

Венчаться

Радоница всегда выпадает на вторник, а во вторник в православной церкви не венчают — это день накануне постной среды. На Радоницу можно сыграть свадьбу или расписаться в ЗАГСе, а повенчаться — в понедельник или среду.

Устраивать застолье на кладбище

Обед на могиле — это традиция, которая пришла к нам из язычества. У восточных славян было принято разделять пищу с усопшими так, будто они живы, разговаривать с почившими родственниками, рассыпать на могилах еду и даже поливать их напитками.

Неприемлемо с точки зрения христианства и оставлять рюмку водки на могиле.

Поминать самоубиенных в церкви

Тех, кто наложил на себя руки, церковь официально не поминает — нельзя подать за них записку, нельзя проводить по ним панихиду. Однако дома или на кладбище молиться за таких близких можно. Также в церкви существует особый чин молебна в утешение и поддержку скорбящих родственников — он не считается поминовением и проводится по договоренности со священником.

Приметы на Радоницу