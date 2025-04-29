Раскрыта дата оглашения приговора для пытавшегося отравить российских летчиков агента СБУ

Суд вынесет приговор пытавшемуся отравить летчиков агенту СБУ Семенову 29 апреля

Южный окружной военный суд 29 апреля огласит приговор в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) Егора Семенова, обвиняемого в попытке массового отравления военных летчиков в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в суде проходят прения сторон. В ходе них прокурор заявил, что вина Семенова полностью доказана, и запросил для него пожизненный срок.

По версии следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя получил российское гражданство, а в апреле 2023-го — был завербован украинской разведкой. От нее он получил задание организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков за 400 тысяч рублей.

Семенов приехал в Армавир, приобрел токсичное вещество и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера на встречу выпускников училища. Попытку отравления тортом удалось сорвать благодаря бдительности одного из гостей.