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16:15, 29 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта дата оглашения приговора для пытавшегося отравить российских летчиков агента СБУ

Суд вынесет приговор пытавшемуся отравить летчиков агенту СБУ Семенову 29 апреля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пытавшегося отравить российских летчиков агента СБУ предложили посадить пожизненно

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд 29 апреля огласит приговор в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) Егора Семенова, обвиняемого в попытке массового отравления военных летчиков в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в суде проходят прения сторон. В ходе них прокурор заявил, что вина Семенова полностью доказана, и запросил для него пожизненный срок.

По версии следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя получил российское гражданство, а в апреле 2023-го — был завербован украинской разведкой. От нее он получил задание организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков за 400 тысяч рублей.

Семенов приехал в Армавир, приобрел токсичное вещество и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера на встречу выпускников училища. Попытку отравления тортом удалось сорвать благодаря бдительности одного из гостей.

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