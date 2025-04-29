Российская тревел-блогерша описала жизнь в Израиле фразой «не оправдала ожиданий»

Российская тревел-блогерша описала жизнь в Израиле, куда хотят переехать многие соотечественники, фразой «не оправдала ожиданий». Такое мнение она сформировала во время общения с подругой, вернувшейся из этой страны в Россию, публикация размещена в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в Израиле есть много минусов, о которых никто не говорит. К примеру, жилищные условия у местных довольно плохие, а в большинстве домов нет центрального отопления. Более того, в стране очень дорогие продукты и бытовые услуги, а технологически Израиль не слишком развит.

«Жизнь в Израиле — это постоянная пыль. Сухой климат, редкие дожди, высокая плотность населения делают воздух тяжелым, особенно в городах, и это остро ощущается в сравнении», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша удивилась некоторым особенностям и привычкам женщин в Европе. В частности, ее поразило, что они не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

