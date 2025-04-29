Российскому губернатору пожаловались на детского тренера из-за эротических фото

Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслану Кухаруку пожаловались на детского тренера из поселка Малиновский из-за эротических фотографий, передает портал 72.ru.
По сведениям российского издания, обращение, в котором говорится о провокационном контенте, направил Кухаруку депутат Думы города Урай Леонард Насибуллин.
«Считаю, что это неэтично и неприемлемо. Тренер — это в первую очередь пример для подражания, а какой пример с этих фотографий брать, я не знаю», — разъяснил он.
В свою очередь тренер рассказала, что фотограф опубликовал снимки с ней в одной из своих профессиональных групп. По словам девушки, никаких гневных комментариев от родителей и педагогов не было, пока одна из ее коллег не сделала скрины фотографий и не распространила их в соцсетях.
Девушка намерена обратиться в суд.
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