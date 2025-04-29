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15:40, 29 апреля 2025Экономика

Собянин рассказал о кадровых изменениях в Москве

В стройкомплексе правительства Москвы произошли кадровые изменения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые перестановки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По решению главы города, Максим Гаман возглавил крупнейшую инжиниринговую компанию России АО «Мосинжпроект», которая реализует ключевые проекты в Москве. Главой департамента городского имущества стала Екатерина Соловьева, в прошлом руководившая Управлением Федеральной антимонопольной службы столицы и занимавшая должность заместителя руководителя Департамента земельных ресурсов.

«Также принято решение об объединении в структуре Градостроительного комплекса Москвы Департамента гражданского строительства и Департамента развития новых территорий», — написал Собянин.

Он добавил, что Рафик Загрутдинов, прежде занимавший должность главы департамента гражданского строительства, был награжден почетным знаком «Заслуженный строитель» и освобожден от должности. Его место в ведомстве занял Алексей Александров.

Ранее Собянин рассказал о планах открыть в Москве четыре новые станции метро до конца 2025 года.

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