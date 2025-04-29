В Британии объяснили позицию Трампа по Крыму

Telegraph: Трамп считает признание Крыма российским подходящей ценой ради мира

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна отказаться от Крыма ради урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Как утверждается в статье, американский лидер полагает, что признание полуострова российской территорией — «цена, которую стоит заплатить за мир».

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Он также призвал не обращаться к нему с вопросами о полуострове, напомнив, что Крым вошел в состав России, когда пост президента США занимал Барак Обама.