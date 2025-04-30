Альфа-Банк назвал условия юбилейного вклада к майским праздникам

Альфа-Банк рассказал об условиях вклада под 30% годовых

Альфа-Банк запустил к майским праздникам Альфа-Вклад Юбилейный со ставкой — 30 процентов годовых. Такая ставка — для всех новых клиентов и тех, кто не хранил деньги на вкладе в Альфа-Банке последний год.

Альфа-Вклад Юбилейный можно однократно оформить на три месяца и сумму от 10 000 до 50 000 рублей.

«Вклады остаются наиболее популярным способом сохранить и приумножить сбережения у большинства россиян. К великой юбилейной дате мы запустили своего рода народный вклад. Он доступен для самого широкого круга клиентов и предлагает уникальную доходность. Это отличная возможность для тех, кто только начинает свои накопления с небольших вложений», — отметил Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Оформить Альфа-Вклад Юбилейный можно только до конца мая — через мобильное приложение, Альфа-Онлайн или в отделении банка.