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19:30, 30 апреля 2025Ценности

Бейонсе вышла на публику в джинсовых микрошортах и колготках в сетку

Певица Бейонсе вышла на публику в джинсовых микрошортах и колготках в сетку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: IMAGO / Maximilian Koch / imago-images.de / Globallookpress.com

Американская певица Бейонсе начала свой тур Cowboy Carter на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летняя поп-исполнительница вышла на публику в образе, состоящем из джинсовых микрошортов, дополненных блестящим серебристым топом. Помимо этого, она надела сетчатые колготки и белую меховую обувь.

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Образ знаменитости завершили длинные перчатки, декорированные бахромой. Вдобавок звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда. Певица позировала в откровенном образе для марки Levi's.

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