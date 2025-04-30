Бейонсе вышла на публику в джинсовых микрошортах и колготках в сетку

Певица Бейонсе вышла на публику в джинсовых микрошортах и колготках в сетку

Американская певица Бейонсе начала свой тур Cowboy Carter на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летняя поп-исполнительница вышла на публику в образе, состоящем из джинсовых микрошортов, дополненных блестящим серебристым топом. Помимо этого, она надела сетчатые колготки и белую меховую обувь.

Образ знаменитости завершили длинные перчатки, декорированные бахромой. Вдобавок звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда. Певица позировала в откровенном образе для марки Levi's.