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15:46, 30 апреля 2025Культура

Фанатки в ковбойских шляпах устроили массовую драку на концерте Бейонсе

Daily Mail: Фанатки устроили массовую драку на открытии тура певицы Бейонсе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На концерте американской певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, США, случилась драка. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел на открытии тура артистки Cowboy Carter — поклонницы певицы в ковбойских шляпах и джинсовых костюмах устроили погром в VIP-зоне. Отмечается, что все началось со словесной перепалки между женщинами, а затем переросло в массовую драку. Уточняется, что конфликтующих удалось разнять мужчинам.

Ранее американский рэпер Jay Z (настоящее имя — Шон Картер) заявил об угрозах в социальных сетях в адрес его супруги Бейонсе и самого артиста.

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