Гавриил Гордеев, Александр Паль и Илья Учитель встретились с детьми участников СВО

Гордеев, Колчин, Учитель и Паль встретились с детьми участников СВО

Участники региональной смены молодежного проекта «Послезавтра» встретились с генеральным продюсером Okko, президентом и идеологом Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриилом Гордеевым, режиссером Ильей Учителем и актерами Александром Палем и Дмитрием Колчиным на территории лагеря «Золотая рыбка» в Самарской области. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Молодежный проект «Послезавтра» объединяет детей и подростков от 12 до 17 лет, чьи родственники участвуют в специальной военной операции (СВО), были демобилизованы или погибли при исполнении воинского долга, а также тех, кто проживает в новых регионах России и на территориях, затронутых военными действиями. В лагере ребята участвуют в многочисленных тематических тренингах, спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, обсуждают волнующие темы с психологами и из первых уст получают по-настоящему важную и уникальную информацию от экспертов из самых разных областей, в том числе и кино.

Деятели кино в лице Гавриила Гордеева, Ильи Учителя, Александра Паля и Дмитрия Колчина стали гостями одной из смен молодежного проекта «Послезавтра». Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ни подробно поговорили с ребятами о творчестве и обсудили насколько важно, в том числе и через искусство, соблюдать традиции и беречь наследие, накопленное предыдущими поколениями. Гости рассказали про акцию «Бессмертный полк» на примере историй о своих предках, участвовавших в войне, и провели параллели между событиями Великой Отечественной войны и сегодняшним днем, обнаружив много схожего между этими двумя эпохами. Была также затронута тема кино, гости рассказали о том, какие важные и интересные фильмы можно посмотреть о Великой Отечественной войне, в том числе затронули такие картины, как «Офицеры», «Солдат и слон», «Первый оскар», «Батя 2. Дед» и другие.

Также и сейчас на СВО идет борьба за нашу жизнь и жизнь будущего поколения. Мы сильно благодарны и нашим дедам и всем, кто сейчас служит, воюет, защищает интересы нашей Родины. Для нас особенно важно, что эта встреча проходит в преддверии Дня Великой Победы. Память о героях Великой Отечественной Войны помогает нам понять и оценить подвиг героев СВО. От того, как как мы относимся к прошлому, зависит то, как мы живем в настоящем и в какое будущее идем. У многих ребят родители участвуют в СВО и на них лежит большой эмоциональный груз. Дай Бог сил, здоровья вашим отцам и родственникам! Гавриил Гордеев генеральный продюсер Okko

Гавриил Гордеев вспомнил прадеда Василия Ефремовича, который дошел до Берлина, но погиб раньше окончания войны, и про деда, на котором с 13 лет, после гибели отца в 43-м году, держалась вся семья и как он преодолевал уныние трудом и верой в победу. Александр Паль передал ребятам слова своего дедушки танкиста Ивана Алексеевича Михеева о том, что он считал самым главным в жизни.

Мой дед ― танкист и все пять лет был на фронте, дошел до Кенигсберга. Если честно, то он никогда мне подробно про войну ничего не рассказывал, был по натуре молчуном, очень скромным человеком. Но я точно знаю, что он мне однажды спас жизнь. Я этого, конечно, не помню, был маленький, но слышал эту историю от матери. На своем дне рождения мой отец взял меня на руки и стал подкидывать. В какой-то момент его слегка повело в сторону, дед это увидел, оттолкнул его и ловко меня поймал. И все это он тоже сделал молча. Но кое-что важное все же дед сказал нам о войне: «Самое главное для человека — это жизнь». Он просил запомнить эту мысль, особенно после того, как прошел все это. Они все это делали ради нас! Александр Паль актер

Дмитрий Колчин вспомнил дедушку своей жены ― высокопоставленного офицера, командира кавалерийского полка Павла Петровича Филиппова, у которого в семейном альбоме сохранилась совместная фотография с маршалом Жуковым. Продолжатель кинематографической династии Илья Учитель рассказал о своем дедушке, работавшим во время войны фронтовым кинооператором. Александр Паль передал ребятам слова своего дедушки танкиста Ивана Алексеевича Михеева о том, что он считал самым главным в жизни.