Кремль заявил о поддержке Путиным перемирия на Украине

Песков: Путин поддерживает установление перемирия, но нужно решить ряд вопросов

Президент России Владимир Путин поддерживает установление перемирия на Украине. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Я напомню вам: выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу — установления перемирия», — сказал Песков.

По его словам, Путин остается открыт для мирного регулирования, но для установления перемирия необходимо решить целый ряд нюансов. Урегулирование конфликта при этом, по его мнению, должно достигаться с Киевом, а не с Вашингтоном.