Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 30 апреля 2025Россия

Кремль заявил о поддержке Путиным перемирия на Украине

Песков: Путин поддерживает установление перемирия, но нужно решить ряд вопросов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддерживает установление перемирия на Украине. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Я напомню вам: выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу — установления перемирия», — сказал Песков.

По его словам, Путин остается открыт для мирного регулирования, но для установления перемирия необходимо решить целый ряд нюансов. Урегулирование конфликта при этом, по его мнению, должно достигаться с Киевом, а не с Вашингтоном.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

    Части россиян пообещали снег на майские праздники

    В Кремле выразили признательность США за усилия по Украине

    70-летний астронавт заявил об освобождении от болей в космосе

    Расследование дела колумбийца о контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию окончено

    В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

    В Кремле оценили возможность прямого контакта Путина и Трампа

    Экономика Германии упала седьмой квартал подряд

    Кремль заявил о поддержке Путиным перемирия на Украине

    Песков подтвердил участие одного мирового лидера в праздновании 9 Мая в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости