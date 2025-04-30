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10:59, 30 апреля 2025Культура

Моргенштерну напомнили слова о 9 Мая после просьбы вернуться в Россию

Глава ФПБК Бородин выступил против снятия статуса иноагента с Моргенштерна
Ольга Коровина
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: MORGENSHTERN / YouTube 

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о возможном возвращении в Россию популярного рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Свое мнение он озвучил в эфире 360.ru.

Бородин сообщил, что Моргенштерн пропагандировал нездоровый образ жизни, а также негативно высказывался о праздновании 9 Мая. «Он заявил, что в России вообще не стоит праздновать День Победы, зачем тратить на это деньги», — рассказал общественник. По его словам, после таких заявлений нельзя снимать с артиста статус иностранного агента.

Глава ФПБК отметил, что статус иноагента не нужно обесценивать, поскольку в случае возвращения Моргенштерна в Россию захотят приехать и другие деятели культуры. «Как только первого такого мы вернем в страну, у других возникнут вопросы», — пояснил Бородин.

Ранее с Моргенштерна попросили снять статус иноагента. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По мнению активистов, музыкант изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб, а также «стал писать в своих публикациях фразы о Боге».

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