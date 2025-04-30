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19:07, 30 апреля 2025Экономика

Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

В Москве выставили в аренду студию площадью 6 м² за 60 тыс. рублей в месяц
Мария Черкасова

Кадр: Телеграм-канал Новости Москвы

В Москве выставили в аренду студию площадью шесть квадратных метров за 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

В помещении есть кровать, рабочее место, мини-кухня и совмещенный санузел. В квартире есть окно. Риэлтор также просит комиссию 100 процентов стоимости перед заселением. Отмечается, что студия расположена в центре города.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин посоветовал россиянам сделать евроремонт, чтобы сдать квартиру выгоднее. Универсальный и практичный ремонт «под евро» (свежая светлая покраска, минимальная мебель), наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10-20 процентов дороже, отметил специалист.

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