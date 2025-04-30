Над российским регионом заметили украинские беспилотники

Минобороны России: Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА

Над Белгородской областью заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве пояснили, что два беспилотника самолетного типа уничтожили около 14:15 по московскому времени. Сбить их удалось при помощи дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Какой-либо другой информации об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оборонном ведомстве не привели.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 30 апреля. 15 из них средства ПВО сбили в Курской области, 8 — в Брянской, 7 — в Орловской, 3 — во Владимирской, 1 — в Белгородской.