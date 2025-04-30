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11:52, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Отмену празднования Дня Победы в Крыму опровергли

Видео с главой Крыма, отменившим празднование Дня Победы, оказалось фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В сети распространилось видео, на котором глава Республики Крым Сергей Аксенов якобы объявляет об отмене празднования Дня Победы на полуострове из-за планируемой атаки Украины.

«Было принято непростое решение отказаться от проведения в этот день публичных мероприятий. Призываю крымчан отказаться от посещения общественных мест. (…) Мы почтим память о героях Великой Отечественной войны в онлайн-режиме», — говорит политик.

Данный ролик является дипфейком. Для его создания было взято старое видео от 2021 года. На нем в реальности Аксенов обсуждал статус науки в российском регионе и возможности применения научного подхода для решения проблем в Крыму. Об этом в том числе свидетельствует пометка «Научная Россия», которая не была убрана с видео при его переделке злоумышленниками в провокационное.

Также на ролике заметно неестественное движение в лице политика — прослеживается, что в его нижней части наложена маска.

Данного ролика также нет и в соцсетях Аксенова — ни в Telegram, ни во «ВКонтакте».

О том, что в Крыму будут проводиться мероприятия по случаю Дня Победы, свидетельствует, например, большой материал KP.RU — издание собрало основные праздничные события, которые могут посетить россияне на полуострове. При этом уточняется, что на полуострове не будут проводить парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая, однако патриотические мероприятия все равно состоятся.

РИА Новости также пишет, что в Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы.

Информация о том, что в Крыму отменили празднование Дня Победы из-за планируемой атаки Вооруженных сил Украины, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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