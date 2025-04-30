Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

Политолог Топорнин: Взгляды Трампа на отношения с Зеленским могли измениться

Точка зрения президента Дональда Трампа могла трансформироваться в результате прямого общения с украинским лидером Владимиром Зеленским и активных контактов с представителями Европы, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Топорнин отметил, что решения Трампа не всегда являются следствием его прежней политической позиции и заявлений, а потому порой кажутся нелогичными. Между тем он находится в прямом диалоге как с самим украинским президентом, так и с европейскими лидерами, которые тоже доносят до него свою точку зрения на российско-украинский конфликт, отметил эксперт.

Точка зрения Трампа трансформируется под воздействием таких активных политических, дипломатических контактов, которые сейчас довольно интенсивные

Николай Топорнин политолог

«Украина тоже поняла, что с Трампом надо быть очень аккуратным с точки зрения общения. В Киеве все время подчеркивают, что он великий президент и они готовы заключить соглашение по природным ресурсам. В результате Трамп подпишет это соглашение с руководством Украины, практически признав Зеленского законно действующим президентом страны», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет настаивать на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский проводил выборы на Украине в рамках условий мирного соглашения. Об этом рассказало издание The Telegraph со ссылкой на источники в европейской дипломатии.