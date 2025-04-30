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14:36, 30 апреля 2025Силовые структуры

После нападения на депутата Госдумы Милонова в российском городе задержан мужчина

В Ростове-на-Дону после конфликта с депутатом Госдумы Милоновым задержан мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону после нападения на Центральном городском рынке на депутата Госдумы Виталия Милонова задержан мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, депутат посетил ларек, в котором продавалась табачная продукция без акцизных марок, расположенный на Центральном городском рынке. Пока Милонов разбирался, туда зашел мужчина и напал на него. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Силовики изъяли незаконную табачную продукцию и задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали украинского агента, подозреваемого в подготовке покушения на депутата Народного совета республики.

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