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20:52, 30 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

ПНИПУ: Туя, мята и сирень на дачном участке способны улучшать настроение
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Туя, мята и сирень на дачном участке способны выделять эфирные масла и улучшать настроение людей. Позитивно влияющие на психологическое состояние растения назвали россиянам ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.ru».

Есть растения, которые обладают антимикробными свойствами — кизильник блестящий уменьшает количество стрептококков в воздухе, а ночная фиалка выделяет противомикробные вещества в темное время суток.

Приятные ароматы на участке лучше всего создают хвойные деревья — пихта, сосна, туя и можжевельник. Однако последний не стоит размещать близко к грушам, так как эти деревья могут заражать друг друга ржавчиной.

Среди кустарников самые интенсивные запахи издают сирень, чубушник, роза и шиповник. Травянистые растения — лаванда, тимьян, шалфей, мята и мелисса — хороши не только своим приятным ароматом, но и полезны в кулинарии и фитотерапии, подчеркнули ученые. Для посадки душистых трав лучше всего выбирать солнечные участки — они должны освещаться не менее шести часов в день.

Ранее дачникам назвали комфортную температуру для рассады. Томаты и перцы любят, когда на улице не менее плюс 12 градусов, а огурцы — от плюс 15 градусов.

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