Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 30 апреля 2025Путешествия

Россиянин побывал в городе за Полярным кругом и удивился ценам на продукты

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский путешественник побывал в городе Дудинка за Полярным кругом и раскрыл стоимость продуктов в местном магазине. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Цены на товары в северных широтах удивили автора. «Думал, что будет дороже», — пояснил он. Кроме того, он отметил разнообразие продуктов: помимо привычных лука и моркови там были дыни, манго и даже экзотическая папайя.

Материалы по теме:
На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
На вес золотаСколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
24 апреля 2021
«Вам пакет нужен?». Как столичные производства отказываются от пластика
«Вам пакет нужен?».Как столичные производства отказываются от пластика
12 июля 2021

Россиянин привел в пример цены на самые востребованные товары: хлеб — 54 рубля за буханку, молоко — 219 рублей за литр, сыр — 1,7-2 тысячи за килограмм, сметана — 289 рублей за 300 граммов.

Макароны российского производства в Дудинке стоили 99 рублей за 450 граммов, яблоки — 320 рублей за килограмм, морковь — 128 рублей, болгарский перец — 400 рублей. Цены на дыни и арбузы достигали 585 рублей за килограмм, на апельсины — 455 рублей, на манго — 680 рублей.

Блогер обратил внимание и на то, что несмотря на обилие местной оленины и рыбы на Таймыре, в местном магазине преобладали привозные товары. Например, там даже нашлась баранина из Уругвая.

Ранее другой путешественник сравнил цены на продукты в Великобритании с российскими. По его словам, стоимость оказалась примерно одинаковой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

    Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

    Названы преимущества употребления кофе по утрам

    Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

    Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

    Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

    Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

    Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

    Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости