Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 30 апреля 2025Бывший СССР

Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ

РИА Новости: Российские военные перехватили новый реактивный беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике (ЛНР), его перехватили российские бойцы. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сделан из карбона, имеет форму «крыла». Он оснащен мини-реактивным двигателем.

По словам собеседника агентства, данная модель ранее практически не применялась. Согласно предварительным данным, боевая часть такого дрона может составлять до 20 килограммов, а скорость его полета достигает до 200 километров в час. Точную модель данного дрона установить пока не удалось.

Ранее штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик рассказал, что бойцы ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В спецназе «Ахмат» высмеяли заявление Украины о выводе ВСУ из Курской области

    В России назвали общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

    Уролог рассказала мужчинам о правильном способе мыть пенис

    38-летняя актриса показала грудь после пластики в откровенном топе

    Оценена попытка Трампа стать диктатором

    В российском регионе из-за падения беспилотника начался крупный пожар на складе

    Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ

    Трамп объявил о пересмотре некоторых решений Маска

    Россиянам назвали полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

    Ученые предупредили об угрозе новой волны заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости