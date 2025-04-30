Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ

РИА Новости: Российские военные перехватили новый реактивный беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике (ЛНР), его перехватили российские бойцы. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сделан из карбона, имеет форму «крыла». Он оснащен мини-реактивным двигателем.

По словам собеседника агентства, данная модель ранее практически не применялась. Согласно предварительным данным, боевая часть такого дрона может составлять до 20 килограммов, а скорость его полета достигает до 200 километров в час. Точную модель данного дрона установить пока не удалось.

Ранее штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик рассказал, что бойцы ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом.