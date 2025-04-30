Российский турист привез из Африки опасную инфекцию и не выжил в больнице

Mash: Россиянин не выжил из-за малярии после поездки в Африку

Российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 35-летний Владислав Л. из Ульяновска привез малярию из поездки на Занзибар, где он отдыхал с беременной женой в феврале. После отпуска мужчина почувствовал себя плохо: температура под 39 градусов сопровождалась головокружением.

Сначала врачи решили, что у россиянина был грипп, и поставили ему капельницу с витаминами. Затем начались осложнения, и пациента госпитализировали. В больнице выяснилось, что у Владислава малярия.

Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Уточняется, что перед путешествием супруги не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.

Ранее пятилетний россиянин привез с отдыха в Египте редкого паразита. Мальчик провел 12 дней в больнице из-за анкилостомы.