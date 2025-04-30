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17:11, 30 апреля 2025Бывший СССР

США не смогут в одиночку получать прибыль с украинских ресурсов

Reuters: США не смогут забирать всю прибыль из совместного с Украиной фонда
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Соглашение по недрам между Вашингтоном и Киевом не определяет, кому будет доставаться прибыль с продажи украинских природных ресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

В первоначальном варианте соглашения, как отмечает агентство, утверждалось, что США получат исключительный доступ к инвестициям и лицензиям на разработку полезных ископаемых, а также право контролировать все расходы совместного фонда.

Новый текст документа этого не предполагает, и, следовательно, американские власти не смогут забирать всю прибыль от продажи ресурсов без согласия украинской стороны.

Ранее 30 апреля премьер-министр республики Денис Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о недрах между Украиной и США в течение ближайших суток. По его словам, в настоящий момент ведется технический перевод документа с английского на украинский.

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