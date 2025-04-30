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19:15, 30 апреля 2025Экономика

США обрушили новые санкции на иранскую нефть

Рубио: Под санкции попали 7 компаний, занятых торговлей иранской нефтью
Кирилл Луцюк

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

США ввели санкции против семи организаций, которые обвиняются в торговле иранскими нефтяными и нефтехимическими продуктами. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Его заявление опубликовано на сайте главного внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Кроме того, два судна были определены как «заблокированная собственность».

«Президент намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимических продуктов Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления», — подчеркнул Рубио.

Кроме того, Государственный департамент объявил об ограничениях в отношении одной компании по управлению морскими перевозками. Ее он обвинил в том, что она играет ключевую роль в цепочке поставок сырой энергии из Ирана.

Рубио заверил, что пока Тегеран будет пытаться получать доходы от продажи нефти для финансирования дестабилизирующей и террористической деятельности, США не перестанут принимать меры как против Ирана, так и против его партнеров, которые уклоняются от санкций.

Ранее появилась информация о том, что перевозками нефти из стран, попавших под санкции, стали заниматься «танкеры-зомби».

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