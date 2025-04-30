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08:25, 30 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о видеоигровом поощрении украинских операторов БПЛА

Politico: ВСУ поощряют операторов беспилотников по схеме видеоигр
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поощряет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью схем, применимых в видеоиграх. Об этом рассказало издание Politico.

«Украинские военные прибегают к схемам поощрений, используемым в видеоиграх, чтобы побудить своих солдат (...) уничтожать технику», — пишет издание.

Отмечается, что программа вознаграждает солдат очками за видео, подтверждающие поражение целей и в скором времени будет интегрирована с площадкой, позволяющей конвертировать полученные очки в снаряжение.

Ранее стало известно, что украинское министерство обороны захотело заманить молодежь в ВСУ подпиской на Netflix сроком на 185 лет. На этом оборонное ведомство Украины не останавливается и продолжает продвигать удивительные примеры — на одной из фотографий молодым украинцам предлагается закупить 33 миллиона робуксов — валюта игровой онлайн-платформы Roblox, особенно популярной у детей.

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