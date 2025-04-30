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16:35, 30 апреля 2025Ценности

Удалившая грудь из-за рака актриса отказалась от коррекции шрамов после съемки в Skims

Съемка в Skims помогла актрисе Оливии Манн принять свои шрамы после мастэктомии
Мария Винар
Оливия Манн

Оливия Манн. Кадр: Access Hollywood / YouTube

Американская актриса Оливия Манн, которая удалила обе груди из-за последствий борьбы с раком, отказалась от коррекции рубцов после съемки в бренде нижнего белья Skims. Соответствующее интервью публикует издание Access Hollywood.

44-летняя звезда «Хищника» призналась, что отменила все записи на процедуры по улучшению кожи на груди после мастэктомии. «С тех пор, как я получила такой удивительный отклик от кампании Skims, я перестала делать лазерную коррекцию своих шрамов», — заявила она.

По словам знаменитости, работа с маркой помогла ей принять свои шрамы, которые остались у нее после операции. «Теперь я горжусь ими. Я больше не хочу их скрывать», — подчеркнула собеседница портала.

В октябре прошлого года Оливия Манн приняла участие в рекламной кампании Skims и попозировала в нашумевшем бюстгальтере с имитацией торчащих сосков.

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