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13:22, 30 апреля 2025Силовые структуры

В России начальника филиала строительства Минобороны обвинили во взятке

Начальнику филиала строительства Минобороны предъявили обвинение за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Начальнику филиала строительства Минобороны предъявили обвинение за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 291 («Дача взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 года по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа между компаниями ООО «Торговый Дом Кипаларм» и ППК «ВСК» были заключены многомиллионные договоры на капитальный ремонт объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Юрий Серга являясь начальником филиала «Строительное управление по Западному военному округу» Минобороны России получил от генерального директора коммерческой компании Григория Попова взятку в размере 7,5 миллиона рублей за помощь при заключении контрактов и общее покровительство при их исполнении.

По ходатайству следователя в отношении Серги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Росимущества российского региона арестовали за взятку.

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