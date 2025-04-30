В России начальника филиала строительства Минобороны обвинили во взятке

Начальнику филиала строительства Минобороны предъявили обвинение за взятку

Начальнику филиала строительства Минобороны предъявили обвинение за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 291 («Дача взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 года по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа между компаниями ООО «Торговый Дом Кипаларм» и ППК «ВСК» были заключены многомиллионные договоры на капитальный ремонт объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Юрий Серга являясь начальником филиала «Строительное управление по Западному военному округу» Минобороны России получил от генерального директора коммерческой компании Григория Попова взятку в размере 7,5 миллиона рублей за помощь при заключении контрактов и общее покровительство при их исполнении.

По ходатайству следователя в отношении Серги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Росимущества российского региона арестовали за взятку.