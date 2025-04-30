Водитель сбил несколько человек в Дании

Пять человек пострадали из-за пожилого водителя в Копенгагене

Пять человек пострадали из-за пожилого водителя в столице Дании Копенгагене, который въехал на машине в толпу. Об этом сообщает телеканал TV2.

«Пять человек получили ранения в результате наезда (...) По данным полиции, пожилой мужчина не справился с управлением автомобилем», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что пенсионер смог скрыться с места происшествия. Сейчас полиция исследует обстоятельства случившегося. Врачи выясняют степень тяжести полученных травм пострадавшими.

29 апреля в центре шведского города Уппсала произошла стрельба, жертвой которой стали три человека. По информации правоохранителей, выстрелы раздались неподалеку от площади Ваксала во вторник, 29 апреля. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших, обстоятельства случившегося выясняются.