Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 30 апреля 2025Россия

Военкор сравнил самые большие потери за один бой в Афганистане и статистику СВО

Военкор Сладков сопоставил потери за бой в ущелье Хазара и статистику СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил самые большие потери за один бой в Афганистане и статистику специальной военной операции (СВО) на Украине. Своими выводами он поделился с подписчиками в Telegram-канале.

Сладков напомнил, что ровно 39 лет назад произошел бой в ущелье Хазара, в котором советские войска понесли самые большие потери. Тогда потеряли 86 солдат.

«По меркам СВО это тривиальная статистика. Но в этой истории много необычного», — написал в посте военкор.

За время расследования Сладков разузнал, что командира полка сразу из Панджшера отправили в Белоруссию, военному контрразведчику (КГБ СССР) присвоили звание Героя Советского Союза. Однако так и не удалось найти командира, приказавшего батальону спуститься с гор в губительное ущелье, подчеркнул военкор.

Сладков признался, что пробовал разговаривать и с командовавшим обороной Панджшера бывшим афганским генералом, перешедшим на сторону Ахмада Шаха Масуда и его моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон».

«Горжусь, что я русский, я советский, после тех слов, которые я услышал от моджахедов про наших офицеров и солдат в Афганистане», — резюмировал он.

В апреле 1984 года советские и афганские войска завершали операцию по вытеснению из Панджшерского ущелья банды известного главаря Масуда. После изнурительных боев 1-й батальон 682-го мотострелкового полка, прозванный «королевским» по фамилии комбата Александра Королева, выдвинулся на базу.

Внезапно бойцов отправили на прочесывание долины реки Хазара. 30 апреля подразделение выдвинулось по дну ущелья. Однако из-за ошибки командования батальон не получил положенного прикрытия ни с гор, ни с воздуха. Тем временем на вершинах уже поджидал противник. Всю колонну расстреляли.

Ранее военкор Сладков допустил, что высокая боеготовность Вооруженных сил России снизит агрессивность НАТО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

    Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

    Наряд популярной актрисы на показе фильма описали в сети фразой «ритуал унижения»

    Россиянин с сыном организовали бордель в трехэтажном доме

    Москвичей предупредили о дожде с ветром

    Против российского стендап-комика возбудили уголовное дело

    Раскрыты детали операции Великобритании и США против хуситов

    Определен неожиданный фактор боли в шее

    На Украине объяснили стремительное продвижение ВС России к Сумам

    Дело возбудили в связи с пропажей трех лесных пожарных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости