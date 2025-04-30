Военкор сравнил самые большие потери за один бой в Афганистане и статистику СВО

Военкор Сладков сопоставил потери за бой в ущелье Хазара и статистику СВО

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил самые большие потери за один бой в Афганистане и статистику специальной военной операции (СВО) на Украине. Своими выводами он поделился с подписчиками в Telegram-канале.

Сладков напомнил, что ровно 39 лет назад произошел бой в ущелье Хазара, в котором советские войска понесли самые большие потери. Тогда потеряли 86 солдат.

«По меркам СВО это тривиальная статистика. Но в этой истории много необычного», — написал в посте военкор.

За время расследования Сладков разузнал, что командира полка сразу из Панджшера отправили в Белоруссию, военному контрразведчику (КГБ СССР) присвоили звание Героя Советского Союза. Однако так и не удалось найти командира, приказавшего батальону спуститься с гор в губительное ущелье, подчеркнул военкор.

Сладков признался, что пробовал разговаривать и с командовавшим обороной Панджшера бывшим афганским генералом, перешедшим на сторону Ахмада Шаха Масуда и его моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон».

«Горжусь, что я русский, я советский, после тех слов, которые я услышал от моджахедов про наших офицеров и солдат в Афганистане», — резюмировал он.

В апреле 1984 года советские и афганские войска завершали операцию по вытеснению из Панджшерского ущелья банды известного главаря Масуда. После изнурительных боев 1-й батальон 682-го мотострелкового полка, прозванный «королевским» по фамилии комбата Александра Королева, выдвинулся на базу.

Внезапно бойцов отправили на прочесывание долины реки Хазара. 30 апреля подразделение выдвинулось по дну ущелья. Однако из-за ошибки командования батальон не получил положенного прикрытия ни с гор, ни с воздуха. Тем временем на вершинах уже поджидал противник. Всю колонну расстреляли.

Ранее военкор Сладков допустил, что высокая боеготовность Вооруженных сил России снизит агрессивность НАТО.