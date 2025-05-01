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22:48, 1 мая 2025Россия

Ленинградская область поможет восстановить Курскую

Александр Дрозденко рассказал о важности помощи Курской области
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернаторы Ленинградской и Курской областей обсудили совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий. Основными направлениями стали помощь детям, поддержка военнослужащих и восстановление социальных объектов.

«Курская область. Здесь нужна помощь не только Ленобласти, но и всей страны. У исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, как и у меня, сегодня рабочий день. И впереди еще много недель и месяцев, за которые регион должен восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях. Первыми откликнулись на просьбу о восстановлении мемориалов Великой Отечественной войны, принимаем курских детей в лагерях отдыха, привезли медикаменты и гуманитарную помощь. Но нужно больше. Впереди — восстановление жилья, школ, садиков, больниц, дорог и храмов. Чтобы люди почувствовали, что они часть большой страны. Так, чтобы все стало краше, чем было, всем врагам назло. Сегодня, конечно же, мы не просто должны, мы обязаны восстановить все, что нацисты порушили на Курской земле. Надо сделать так, чтобы было даже лучше, чем было. Всем врагам на зло. За нашу победу», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области призвал все регионы присоединиться к восстановлению Курской области, используя опыт работы в новых регионах.

Глава Курской области Александр Хинштейн поблагодарил всех ленинградцев за поддержку региона.

«Я очень признателен ленинградцам, непосредственно Александру Дрозденко, губернатору Ленинградской области, за помощь, внимание, которое проявляет по отношению к нашему региону, к курянам, начиная с первых же дней августовских событий. Сегодня очень подробно говорили и в открытом, и закрытом режимах о нашей дальнейшей совместной деятельности, — той помощи, которую Ленинградская область готова оказать. Опять же, это не просто слова, они воплощаются в реальные дела. Александр Дрозденко был первым губернатором, с которым мы как раз начали обсуждать возможность помочь в год юбилея Победы в восстановлении всех наших мемориалов, обелисков и воинских захоронений, посвященных войне», — сказал он.

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