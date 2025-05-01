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16:07, 1 мая 2025Мир

В Польше под аплодисменты толпы на акции сняли с мэрии флаг Украины

В Польше помощник кандидата в президенты Брауна снял с мэрии флаг Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна во время акции снял с мэрии флаг Украины. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Политика Страны».

Мужчина после снятия украинского флага со здания отдал его Брауну. Все происходило под аплодисменты толпы.

Как заявил кандидат в президенты, он берет на себя ответственность за случившееся, поскольку сам попросил помощника снять флаг с мэрии. Тем временем местные сотрудники правоохранительных органов уже начали расследование. Власти республики осудили эти действия, назвав их нападением на административное здание.

Ранее во Франции призвали снять со здания администрации годода Вьен флаг Украины. Причиной тому стало заявление Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном.

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