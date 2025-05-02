В Подмосковье сообщили о задержке поездов из-за непогоды

ФПК: В Подмосковье из-за непогоды задерживаются семь поездов

В Подмосковье из-за непогоды задерживаются семь поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов: №142 Смоленск — Архангельск, № 102 Москва — Ярославль, № 21 Лабытнанги — Москва, № 101 Ярославль — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 107 Вологда — Москва, № 16 Москва — Архангельск», — сказано в сообщении.

В ФПК добавили, что поезда при этом продолжают движение, а сотрудники бригад оказывают необходимую помощь и содействие пассажирам. Те из них, чьи поезда опаздывают более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.

Тем временем в Московской области было затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий.