В США обвинили Трампа в прокси-войне против России

Экс-морпех Берлетик: Трамп продолжает прокси-войну против России

США продолжают вести опосредованную войну против России на Украине, несмотря на утверждения американского лидера Дональда Трампа о стремлении положить конец конфликту. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал решение Трампа одобрить экспорт оружия на Украину. «США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона», — написал эксперт.

По его словам, усилия американских властей по урегулированию украинского конфликта оказались всего лишь уловкой.

Ранее стало известно, что Белый дом уведомил Конгресс о планах позволить экспорт оборонной продукции на Украину через прямые коммерческие продажи на сумму от 50 миллионов долларов.