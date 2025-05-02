Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 2 мая 2025Мир

В США обвинили Трампа в прокси-войне против России

Экс-морпех Берлетик: Трамп продолжает прокси-войну против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

США продолжают вести опосредованную войну против России на Украине, несмотря на утверждения американского лидера Дональда Трампа о стремлении положить конец конфликту. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал решение Трампа одобрить экспорт оружия на Украину. «США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона», — написал эксперт.

По его словам, усилия американских властей по урегулированию украинского конфликта оказались всего лишь уловкой.

Ранее стало известно, что Белый дом уведомил Конгресс о планах позволить экспорт оборонной продукции на Украину через прямые коммерческие продажи на сумму от 50 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США назвали условие выхода из переговоров по Украине

    США начали готовить новые санкции против России

    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

    Нападение робота на людей в Китае попало на видео

    В США обвинили Трампа в прокси-войне против России

    Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой

    В Британии сообщили о секретном документе ЦРУ про базы инопланетян на Земле

    Военкоры сообщили об ударе по Харькову

    В Германии назвали главную ошибку Европы на Украине

    Зеленский приказал ускорить создание на Украине одного вида вооружений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости