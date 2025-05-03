Россети назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Директор Россетей Пятигор: Электричество в Подмосковье восстановят к концу дня

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье. Его комментарий публикует сайт телеканала «360».

Отмечается, что в Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет из-за снегопада ночью 2 мая, в результате которого оказалось повалено множество деревьев. В устранении последствий инцидента оказалось задействовано около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. По словам собеседника издания, электричество планируется восстановить к концу дня 3 мая.

«Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — указал Пятигор.

Отмечается, что в Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет из-за снегопада ночью 2 мая, в результате которого оказалось повалено множество деревьев.

Ранее из-за ухудшения погодных условий также было затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня».