В Киеве произошел взрыв

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Информация о последствиях не поступала.

Мэр города Виталий Кличко предупредил жителей о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав находиться в укрытиях.

Незадолго до взрыва в украинской столице объявили воздушную тревогу, позднее она была отменена.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», город подвергся атаке, целью стали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).