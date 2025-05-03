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07:37, 3 мая 2025Бывший СССР

В Киеве раздался взрыв

В Киеве произошел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Информация о последствиях не поступала.

Мэр города Виталий Кличко предупредил жителей о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав находиться в укрытиях.

Незадолго до взрыва в украинской столице объявили воздушную тревогу, позднее она была отменена.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», город подвергся атаке, целью стали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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