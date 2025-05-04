Первая в России женщина-телохранитель оценила спрос на женщин на рынке охранных услуг

Телохранитель Корчагина: Женщины-телохранители пользуются в России спросом

Женщины-телохранители пользуются в России спросом на рынке охранных услуг. Об этом «Ленте.ру» заявила первая в России женщина-телохранитель Виктория Корчагина.

По ее словам, больший спрос на женщин-телохранителей наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, а ключевым критерием, который предъявляют кандидаткам, является привлекательная внешность.

Также, по словам Корчагиной, часто встречаются требования быть нормальным психологом, контактировать с детьми и пожилыми, уметь стрелять и оказывать доврачебную помощь.

Подробности о том, каково быть женщиной в профессии, где привыкли играть по мужским правилам, можно прочитать здесь.

