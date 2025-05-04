Первая в России женщина-телохранитель оценила защиту высокопоставленных лиц в стране

В направлениях у служб по защите высокопоставленных лиц в России наблюдается провал. Об этом «Ленте.ру» заявила первая в РФ женщина-телохранитель Виктория Корчагина.
По ее словам, ситуация может ухудшиться, если к делу подключатся настоящие профессионалы из числа недоброжелателей.
«У нас высокие государственные чиновники из военного ведомства ходят на службу в сопровождении простого помощника — как-то смешно и грустно одновременно», — заявила Корчагина.
О том, каково быть женщиной в профессии, где привыкли играть по мужским правилам, почему интуиция порой важнее оружия и какие качества действительно ценятся в работе телохранителя, можно прочитать здесь.
Ранее Корчагина оценила спрос на женщин-телохранителей на рынке охранных услуг.