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09:14, 4 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

Первая в России женщина-телохранитель оценила защиту высокопоставленных лиц в стране

Телохранитель Корчагина назвала провалом защиту высокопоставленных лиц в России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В направлениях у служб по защите высокопоставленных лиц в России наблюдается провал. Об этом «Ленте.ру» заявила первая в РФ женщина-телохранитель Виктория Корчагина.

По ее словам, ситуация может ухудшиться, если к делу подключатся настоящие профессионалы из числа недоброжелателей.

«У нас высокие государственные чиновники из военного ведомства ходят на службу в сопровождении простого помощника — как-то смешно и грустно одновременно», — заявила Корчагина.

О том, каково быть женщиной в профессии, где привыкли играть по мужским правилам, почему интуиция порой важнее оружия и какие качества действительно ценятся в работе телохранителя, можно прочитать здесь.

Ранее Корчагина оценила спрос на женщин-телохранителей на рынке охранных услуг.

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