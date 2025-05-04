Мэр Москвы прокомментировал пожар на улице Генерала Тюленева

Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале прокомментировал пожар в многоэтажке на улице Генерала Тюленева.

Он отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия на юго-западе столицы, причины устанавливаются.

«На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», — подчеркнул Собянин.

По информации Shot, громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Официальная причина возгорания пока не названа. Отмечается, что на верхнем этаже оказались заблокированы огнем шесть человек. За медицинской помощью обратились 18 жильцов, идет эвакуация. Telegram-канал Baza сообщает о взрыве газа, который спровоцировал возгорание.

