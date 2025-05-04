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21:50, 4 мая 2025Россия

Мэр Москвы прокомментировал пожар на улице Генерала Тюленева

Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале прокомментировал пожар в многоэтажке на улице Генерала Тюленева.

Он отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия на юго-западе столицы, причины устанавливаются.

«На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», — подчеркнул Собянин.

По информации Shot, громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Официальная причина возгорания пока не названа. Отмечается, что на верхнем этаже оказались заблокированы огнем шесть человек. За медицинской помощью обратились 18 жильцов, идет эвакуация. Telegram-канал Baza сообщает о взрыве газа, который спровоцировал возгорание.

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