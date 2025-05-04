Мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов для свидания

МВД: Мошенники начали похищать деньги под предлогом покупки билетов для свидания

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках нее злоумышленники крадут денежные средства с банковской карты под предлогом покупки билетов на культурное мероприятие для первого свидания.

Схема заключается в том, что в соцсетях юноша пишет девушке, которая в ответ предлагает продолжить общение на свидании. Она уточняет, что у нее уже есть билет в театр или кино, и направляет молодому человеку ссылку, по которой тот сможет купить билет себе. Гражданин вводит данные своей банковской карточки для оплаты и пароли из СМС.

После девушка предлагает юноше написать якобы в службу поддержки, чтобы оформить возврат денег, так как билет оказался неверным. Он снова вводит данные карты и уже теряет деньги.