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22:09, 4 мая 2025Россия

Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы сняли на видео

Shot опубликовал кадры пожара в многоэтажэке на улице Генерала Тюленева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал Shot

Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы сняли на видео, кадры горящего дома на улице Генерала Тюленева опубликовал Telegram-канал Shot.

Верхние этажи в одном из подъездов охвачены пламенем, на месте работают экстренные службы, спасатели развернули лестницу и подобрались к окнам. Отмечается, что идет сквозное горение с двух сторон дома. К месту следует пожарный кран.

По информации канала «Москвач», на место пожара также прибыл вертолет МЧС, ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы.

По данным Shot, громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Сообщалось, что на верхнем этаже оказались заблокированы огнем шесть человек. За медицинской помощью обратились 18 жильцов, идет эвакуация. Жертвами пожара стали два человека, их тела обнаружили спасатели на одном из балконов. Telegram-канал Baza сообщает о взрыве газа, который спровоцировал возгорание.

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