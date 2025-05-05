Глава Дагестана раскрыл подробности о перестрелке в Махачкале

Меликов: В Махачкале водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, есть пострадавшие

Водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД в Махачкале, когда те пытались остановить его. Подробности о нападении на полицейских привел глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — написал Меликов.

По его информации, в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, в ситуации разбираются специальные службы. Глава Дагестана призвал жителей Махачкалы и гостей города соблюдать спокойствие и меры безопасности, а также доверять только официальной информации.

О нападении неизвестных на полицейских в Махачкале стало известно ранее в понедельник, 5 мая. В городе объявили план «Перехват», сообщалось о нападении на трех сотрудников МВД. Предварительно, на патруль полиции напали двое — они открыли шквальный огонь, а после этого угнали служебный автомобиль и скрылись.