Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 5 мая 2025Россия

Глава Дагестана раскрыл подробности о перестрелке в Махачкале

Меликов: В Махачкале водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, есть пострадавшие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД в Махачкале, когда те пытались остановить его. Подробности о нападении на полицейских привел глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — написал Меликов.

По его информации, в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, в ситуации разбираются специальные службы. Глава Дагестана призвал жителей Махачкалы и гостей города соблюдать спокойствие и меры безопасности, а также доверять только официальной информации.

О нападении неизвестных на полицейских в Махачкале стало известно ранее в понедельник, 5 мая. В городе объявили план «Перехват», сообщалось о нападении на трех сотрудников МВД. Предварительно, на патруль полиции напали двое — они открыли шквальный огонь, а после этого угнали служебный автомобиль и скрылись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    МВД подтвердило ликвидацию двоих напавших на сотрудников ДПС

    Россия нарастила поставки сладкого продукта в Китай

    Россиянки рассказали о своих интимных переживаниях

    Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala

    БМП в зоне СВО получила антидроновый «ежик»

    Тимати резко ответил на слова о несчастной дочери

    В России обрушились продажи некоторых автомобилей

    Названо возможное имя нового Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости