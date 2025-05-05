Mash: Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку, она единственная выжила

Из квартиры в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, спасли девочку. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что девочка — единственная, кому удалось выжить. Ребенок оказался заблокирован внутри: двери вышибло, а выйти у нее не получалось. Девочку вытащили ее соседи с нижних этажей.

Громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар. По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек, еще трое погибли.