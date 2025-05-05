Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 5 мая 2025Россия

Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку

Mash: Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку, она единственная выжила
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Из квартиры в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, спасли девочку. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что девочка — единственная, кому удалось выжить. Ребенок оказался заблокирован внутри: двери вышибло, а выйти у нее не получалось. Девочку вытащили ее соседи с нижних этажей.

Громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар. По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек, еще трое погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

    Бывший тренер «Зенита» назвал минусы Москвы

    Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку

    В 2024 году в многоэтажке на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв

    Джинсы — самые популярные штаны в мире. Почему некоторые джинсы стоят огромных денег и чем они хуже дешевых?

    Трамп допустил отправку войск в Гренландию

    Трамп заявил о желании России «воевать за всю Украину»

    Местная жительница рассказала о первых минутах после взрыва в жилом доме в Москве

    Трамп оценил сроки определения своего поведения в отношении России

    Звезда ТНТ рассказала о жизни с комиком Русланом Белым в одной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости