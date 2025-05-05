Экс-генпрокурор Украины Луценко сравнил сделку с США с Переяславской Радой

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сравнил сделку по недрам с США с Переяславской Радой 1654 года, по которым запорожские казаки присягнули на верность российскому царю Алексею Михайловичу. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что соглашение по итогу Переяславской рады тоже было бессрочным и тоже заключалось в одностороннем порядке, так как царь не присягал гетману в ответ. Луценко сравнил казацкую старшину с украинским парламентом, которому также не дали ознакомится с текстом соглашения. Он заключил, что как и в 1654 году, Россия не дает гарантий защиты.

Экс-генпрокурор напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский объяснял перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме необходимостью добиться гарантий безопасности в тексте соглашения, но теперь его подписали без этих гарантий «и даже без гарантий, что Америка не выйдет из мирного процесса».

Ранее временный поверенный в делах США Джули Дэвис прибыла в Киев. Американское посольство сообщило, что она прибыла «в критически важный момент для продолжения политики президента Трампа, направленной на прекращение войны и обеспечение прочного мира и процветания на Украине».