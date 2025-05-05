Оппозиционный кандидат победил на выборах в Румынии

Hotnews: Оппозиционный кандидат Симион победил в первом туре выборов в Румынии

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает портал Hotnews со ссылкой на Постоянную избирательную администрацию страны.

После подсчета 100 процентов бюллетеней итоги первого тура выборов выглядят следующим образом: на первом месте Симион с 40,96 процента голосов, второе занял независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан, его результат составил 20,99 процента голосов. При этом третье место досталось лидеру правящей коалиции Румынии Крину Антонеску — он смог собрать лишь 20,1 процента голосов.

Кроме того, оппозиционный кандидат одержал победу в первом туре также среди румын, которые проживают за рубежом. После подсчета 99,99 процента бюллетеней он получил 69,99 процента голосов.

Ранее Антонеску признал свое поражение в первом туре президентских выборов. Он отметил, что выбор граждан неоспорим и выразил сожаление, что ему не удалось победить.