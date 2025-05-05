По факту пожара в жилом доме в Москве возбудили уголовное дело

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва с последующим пожаром в жилом многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

«Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия», — рассказали в следкоме. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что вскоре будет назначено несколько экспертиз, чтобы установить точную причину возгорания. В частности, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что минимум 18 человек пострадали, еще 3 — погибли.