Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:36, 4 мая 2025Силовые структуры

По факту пожара в жилом доме в Москве возбудили уголовное дело

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Москве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва с последующим пожаром в жилом многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

«Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия», — рассказали в следкоме. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что вскоре будет назначено несколько экспертиз, чтобы установить точную причину возгорания. В частности, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что минимум 18 человек пострадали, еще 3 — погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

    В Дагестане разгромили магазин во время распродажи

    Зеленский оценил готовность Украины прекратить огонь

    Экс-разведчик США заявил о недееспособности Украины

    У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за поставок снарядов Украине

    По факту пожара в жилом доме в Москве возбудили уголовное дело

    Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год

    Аналитик заявил о сходстве политики Трампа и Байдена

    Число жертв взрыва в московской многоэтажке выросло

    Названа причина пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости