Запущен проект о ветеранах ко Дню Победы

Сбер совместно с фондом «Память поколений» подготовили проект ко Дню Победы

Сбер и благотворительный фонд «Память поколений» подготовили проект ко Дню Победы, в рамках которого ветераны Великой Отечественной войны рассказали свои истории. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Рубрика «Своими словами» представляет собой четыре коротких видеоролика. В них ветераны рассказывают, как и при каких обстоятельствах они услышали слово «война», где и как встретили известие о победе. Трое участников проекта во время начала войны были детьми, а четвертый принимал в ней участие.

«Отца забрали в армию. Был у меня старший брат. Во дворе было много ребят. И все стали прибавлять года, чтобы уйти на фронт. И он тоже прибавил. И тоже ушел на фронт. И в течение какого-то месяца дворы опустели», — рассказал один из ветеранов Владимир Капылов, которому тогда было девять лет. Его родные не вернулись с войны, а мать, которая осталась с ним, умерла от болезни. Капылов вспомнил всеобщую радость от перехода советских войск в наступление и то, как смотрел с друзьями на захваченную немецкую технику.

Ветеран Ирина Булина рассказала о моменте, когда стало известно о победе. «Это было такое неистовство, хотя мы уже ждали, что война вот-вот закончится. Это чувство гонит человека на улицу, хочется обняться с другим человеком, в эти моменты ты испытываешь чувство единения, чувство Родины, что вот это мы сделали», — поделилась она.

Другой участник помнит войну лишь урывками — в то время ему было три года. Он рассказал о начале блокады в Ленинграде, бомбоубежищах и погибших соотечественниках. Четвертый ветеран был мобилизован по ранению в 1944 году и вспомнил, как узнал о победе в четыре часа утра, находясь в общежитии для инвалидов.

В проект вошли и другие истории. Рубрика «Истории жизни» представляет короткие рассказы о ветеранах, записанные волонтерами, а раздел «Важные вопросы» предоставляет важную информацию о людях, переживших Великую Отечественную войну. В разделе также есть ссылка на благотворительный сбор, в котором может принять участие любой желающий.