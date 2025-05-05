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15:57, 5 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о выжившем в перестрелке в Махачкале сотруднике полиции

В перестрелке в Махачкале выжил один сотрудник полиции, его коллег расстреляли
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Во время нападения неизвестных на полицейских выжил один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, полицейский отстреливался от злоумышленников, пока они не скрылись на патрульном автомобиле. За это время он серьезно пострадал — у него огнестрельные ранения в руку и ногу. Сейчас мужчина госпитализирован.

Ранее в МВД по Дагестану подтвердили гибель троих полицейских.

Нападение на правоохранителей произошло на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь.

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