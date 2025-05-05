Раскрыты подробности о выжившем в перестрелке в Махачкале сотруднике полиции

Во время нападения неизвестных на полицейских выжил один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, полицейский отстреливался от злоумышленников, пока они не скрылись на патрульном автомобиле. За это время он серьезно пострадал — у него огнестрельные ранения в руку и ногу. Сейчас мужчина госпитализирован.
Ранее в МВД по Дагестану подтвердили гибель троих полицейских.
Нападение на правоохранителей произошло на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь.